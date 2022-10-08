Berberlerin moral gecesi renkli geçti

İzmir Berberler Odası, Bayraklı Yüzme Havuzu Düğün Salonu'nda üyelerine yönelik moral gecesi düzenledi. İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu'nun da katıldığı gece, Hayri Küçük ve ekibinin şov ve müzikleriyle renklendi. Moral gecesinin en çok ilgi çeken kısmı, "Zaman Tüneli Saç Şovu" oldu. 1915 yılından 2023 yılına kadar saç modellerinin dönemlerin kıyafetlerini giymiş modellerle sergilendiği şovlar, katılımcıların büyük beğenisini topladı. İzmirli berberlerin aileleriyle birlikte katıldıkları gecede çeşitli ikramların yanı sıra, çekiliş de yapılarak oda üyelerine mesleklerinde kullanabilecekleri hediyeler dağıtıldı.

HARCAMAMIZ ARTTI

Gecenin açılış konuşmasını yapan İzmir Berberler Odası Başkanı Şükrü Bilgin, üyelerinin yaşadığı zor sürece dikkat çekti. Amaçlarının camiada birlik ve beraberliği pekiştirmek olduğunu belirten Bilgin, "Korona virüs salgını öncesinde düzenlediğimiz piknikler, şenlikler ve gecelerle sık sık bir araya geliyorduk. Pandemide bunlara ara verdik. Hem salgın hem ekonomide yaşanan sıkıntılar sonucu yaşanan maliyet artışları sektörümüzü oldukça olumsuz etkiledi. Bugün elektrik paralarımız kiralarımızı geçmiş durumda. Meslektaşlarımız işyerlerinde klimayı açarken bile düşünür hale geldi. Bu zor süreçte biraz moral kazanmak, dertlerimizi birbirimizle paylaşmak için bu geceyi düzenledik. Gecede sıkıntılarınızı unutup ailelerimizle birlikte eğleneceğiz" diye konuştu.



PANDEMININ YARALARINI SARIYORUZ

ODA Başkanı Bilgin ve ekibini kutlayan İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu ise, berberlerin pandemiden olumsuz yönden en fazla etkilenen kesimi oluşturduğunu söyledi. Mutlu, "3 yılı aşkın süren salgında işyerleriniz aylarca kapalı kaldı. Esnaf korona salgınından en fazla yara alanların başında yer aldı, Berberler de buna dahil. Odanızla birlikte sorunlara bir nebze çözüm getirmek için çalışmalar yaptık, bazı destekler sağladık, sıkıntıları yetkili mercilere ilettik. Gelinen noktada artık toparlanmaya, yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Zor günlerde işimize dört elle sarılmamız, birbirimize sahip çıkmamız lazım. İşte bu gece de böyle bir amaca hizmet ediyor. Şükrü Bilgin'in nezdinde oda yöneticilerini ve emeği geçenleri kutluyorum' dedi. Gece, saç şovunu gerçekleştiren berber ve modellere plaketlerinin sunulması ile sona erdi.