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Haberler Ekonomi Eylül’de en fazla reel kazanç Borsa’dan

Eylül’de en fazla reel kazanç Borsa’dan

8.10.2022

Eylül’de en fazla reel kazanç Borsa’dan

TÜKETİCİ Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde eylülde en yüksek aylık reel getiri yüzde 10,34 ile BIST 100 endeksinde gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları"nı açıkladı. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (YİÜFE) ile indirgendiğinde de BIST 100 endeksi yüzde 8,55 ile yatırımcısına kazanç sağladı.

TÜFE ile indirgendiğinde DİBS yüzde 8,4 ile yatırımcısına reel getiri sağlarken, dolar yatırımcısına yüzde 1,43, mevduat faizi (brüt) yüzde 1,81, euro yüzde 3,62 ve külçe altın yüzde 5,26 kaybettirdi. Yıllık bazda BİST 100 endeksi, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 27,06 yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken, Yİ-ÜFE ile yüzde 7,32 kaybettirdi.

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