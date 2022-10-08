İŞKUR 9 ayda 1 milyon kişiyi işle buluşturdu

TÜRKİYE İş Kurumu (İŞKUR), bu yılın ocak-eylül döneminde Türkiye genelinde toplam 1 milyon 23 bin 350 kişinin istihdamına aracılık etti. Kurum eylül ayında 62 bin 672'si erkek, 41 bin 303'ü kadın olmak üzere 103 bin 975 kişiyi işle buluşturdu. Eylül ayında işe yerleştirmelerde 170 bin 341 kişiyle İstanbul ilk sırada yer aldı. İstanbul'u sırasıyla 81 bin 313 kişiyle Ankara, 57 bin 401 kişiyle İzmir izledi. 9 aylık sürede en fazla işe yerleştirme sanayi sektörünün imalat alanında olurken, mesleklere göre en fazla işe yerleştirme sırasıyla satış danışmanı/uzmanı, turizm otelcilik elemanı ve konfeksiyon işçisi mesleklerinde gerçekleşti. İŞKUR'un eylül ayında işverenlerden aldığı açık iş sayısı 217 bin 592 olarak kayıtlarda yer alırken, ocak-eylül döneminde bu sayı 1 milyon 784 bin 743'ü buldu.

DİĞER