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Haberler Ekonomi KUTO’dan sağlık turizmi atağı

KUTO’dan sağlık turizmi atağı

8.10.2022

KUTO’dan sağlık turizmi atağı

KUŞADASI Ticaret Odası (KUTO), hazırlattığı "Kuşadası'nda Sağlık Turizmi" konulu videoyu sosyal medya hesaplarından yayınladı. Videoda Kuşadası'nın zengin tatil olanaklarının yanı sıra, obezite cerrahisinden saç ekimine, diş tedavisinden estetik cerrahiye kadar birçok alanda sunduğu tam teşekküllü hizmetler tanıtıldı. KUTO Başkanı Serdar Akdoğan, "Günümüzde sağlık turizmi giderek daha popüler hale geliyor. Biz de Kuşadası'nda bu konuda hizmet veren tam teşekküllü sağlık merkezlerine sahibiz. Kuşadası her mevsim sağlık turizmi için yurt dışından gelen binlerce insana şifa oluyor" dedi.

İHSAN KARATAŞ

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