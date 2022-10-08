Lezita’dan 130 milyon euroluk yatırım

LEZİTA'nın global bir gıda markası olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini vurgulayan Mesut Ergül yeni hedeflerini Sabah Web TV ile paylaştı. "Kahramanmaraş'ta büyük bir yatırım yapıyoruz" diyen Ergül "Lezita, ileri işlenmiş pratik ürünlerde lider. 50'den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. 2021 yılında ihracatta 75 milyon dolarlık ciroya ulaştık. Pratik piliç ürünleri kategorisinde Türkiye'nin en çok ihracat yapan markasıyız" açıklamasında bulundu. Ergül şu bilgileri verdi: "Yatırım kararını 2021'de aldığımız Maraş üretim tesisi Türkiye beyaz et sektörüne ivme kazandıracak, ülke ekonomisine katkı sağlayacak. 130 milyon euroluk bir yatırım maliyeti ile tesisimiz hizmete açılacak. Bu yatırımla birlikte doğrudan 3 bin kişi dolaylı olarak ise 10 bin kişiye iş imkânı sağlayacağız. Bu yatırımla hedeflediğimiz ihracat pazarlarına daha yakın olmayı planlıyoruz. Devreye alacağımız tesisimizle ile İç Anadolu, Güneydoğu, Doğu Anadolu bölgelerine, oradaki tüketicilerimize daha yakın olacağız. Böylelikle üretim kapasitemizi iki katına çıkaracağız. Ortadoğu başta olmak üzere tüm dünyaya buradan ihracat yapacağız. İSO'nun Türkiye'nin en büyük 500 şirketi sıralamasında ilk 100 şirketten biriyiz. Sektörde yaklaşık yüzde 14'lük bir pazar payına sahibiz. İleri işlenmiş ürün grubunda da rakiplerimizin önündeyiz"

İHRACATIMIZ ARTIYOR

Satışlarının yüzde 20'lik kısmının ihracattan geldiğini ifade eden Ergül, "Önceki yıllara oranla kıyasladığımız zaman son iki yılda özellikle ihracatta hızlı bir yükseliş içerisindeyiz. Irak pazarı başta olmak üzere 50'den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Türkiye son yıllarda, özellikle konjonktür olarak bulunduğu coğrafya, rekabet kabiliyetinin yüksek olması, yüksek üretim standartları sebebiyle çevre ülkelerin gözbebeği haline geldi. Irak başta olmak üzere aktif olarak 50'den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Şu an ticaretimizin merkezinde Körfez ülkeleri, BAE ve Fas var. Türki Cumhuriyetler ve Balkan ülkeleri ise her geçen gün hacmimizi arttırdığımız ülkeler. Şu anki rakamlara baktığımızda 125 milyon dolarlık ihracat hedefimizi ulaşacak bir performansta ilerliyoruz. 2023'te ise 175 milyon dolarlık bir ihracat hedefine ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.



HIJYENE ÇOK ÖNEM VERIYORUZ

SEKTÖR olarak toplum sağlığı en önemli önceliğimiz. Gıda güvenliği ve sağlıklı ürün üretimi konusunda dünya standartlarını sağlamak amacıyla piliç eti üretiminde bilgi birikimimizi sürekli geliştiriyor ve artırıyoruz. Güvenli üretim konusundaki yüksek kalite ve hijyen standartlarımızı sürekli güncelliyoruz. Lezita olarak, üretim tesisimiz, ofislerimiz, depolarımız ve sahada aldığımız en üst seviyedeki önlemleri titizlikle uyguluyoruz. Uluslararası ve ulusal belgelerle güvenli üretimi garanti ediyoruz. Pandeminin başlangıcında koronavirüs ile ilgili Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nın tüm önerilerini, uluslararası sterilizasyon ve dezenfeksiyon uygulamalarını ilk günden itibaren yakından takip ederek uygulamaya aldık. COVID-19 ile mücadele kapsamında üretim tesisimizde aldığımız önlemler, yürüttüğümüz çalışmalar, uyguladığımız yüksek kalite ve hijyen standartları doğrultusunda Türk Standartları Enstitüsü'nün (TSE) 'Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi'ne hak kazandık.

İzmir Kemalpaşa'da bulunan tesisimiz, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylı ve bakanlığa bağlı Tarım İl Müdürlükleri tarafından düzenli olarak habersiz denetleniyor. Tesisimizde ayrıca Tarım Bakanlığı'nın atadığı resmî olarak görev yapan bağımsız veteriner hekimler görev yapıyor. Lezita olarak, GFSI (Global Food Safety Initiative) onaylı ve uluslararası geçerliliği olan Food Safety System Certification 22000, GFSI onaylı ve uluslararası platformda tanınan; İyi Tarım Uygulamaları, HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point), Helal ve Tayyip Sertifikası ile ulusalda; ISO 9001:2015, ISO 14001:2015

Çevre Yönetim Sistemi Standardı, TS ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi gibi belgelerle güvenli üretimi ve hijyeni garanti ediyoruz. Yeniliklere açık olmak, kısa sürede adapte olmak, yeniliklerin üretebilir hale gelmesini sağlamak sektörün gelişimi için en önemli faktör. Yeni yaşam tarzlarına ve beslenme şekillerine uyum sağlayabilmek, ürün portföylerini tüketicilerin alışkanlıklarındaki değişime adapte edebilmek bizim için büyük önem taşıyor."

SEKTÖR BÜYÜYOR

Küresel beyaz et sektörünün son durumuna da değinen Ergül, "Sektör dünyada ve Türkiye'de günden güne büyüyor. Yapıcı düşünmek zorundayız. En ekonomik ve en uygun ürünleri tüketicilere sağlamak gibi bir görevimiz var. Ülkemiz kanatlı hayvancılık sektöründeki teknoloji kullanımında dünyada ilk sırada yer alıyor. 2006 yılından bu yana istikrarlı şekilde büyüyoruz." -Bu bir ilandır-