Torba kanun teklifi Meclis’te

Çalışanlara elektrik ve doğalgaz desteğine vergi muafiyeti, öğrenim ve katkı kredisinin faizsiz geri ödenmesi ile varlık yönetim şirketlerine devredilen 2 bin 500 liraya kadar olan icra takibindeki borçların tasfiyesini de içeren ekonomiye ilişkin "torba" kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kanun teklifinin detaylarını açıkladı.

Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 52 maddeden oluştuğunu belirten Elitaş, düzenlemeyle mesken çatılarında 50 kilovata kadar elektrik üretiminin vergiden muaf olacağını söyledi. Elitaş, işverenler, çalışanlarına yemek yardımını nakdi olarak verdikleri takdirde bu ücretin vergiden istisna tutulacağını belirtti. işverenlerin çalışanlarına, 1 Temmuz 2023'e kadar doğalgaz ve elektrik yardımı olarak 1000 liraya kadar yaptıkları yardımların da gelir vergisi ve sigorta priminden muaf olacağını ifade eden Elitaş, "İşverenlerin çalışanlarına bu kış döneminde katkı sağlayacaklarını ümit ediyoruz." dedi.

Ar-Ge konusunda daha önce 1 milyon liraya kadar yapılan desteğin, 2 milyon 500 bin liraya çıkarılacağını bildiren Elitaş, teklifle ayrıca Türkiye'den yurt dışına giden ve inşaat işlerinde çalışan Türk işçilerine yapılan ücret ödemelerinin gelir vergisinden istisna hale getirileceğini ifade etti.

ALACAKLARA TASFİYE

Öğrenim kredisi alan öğrencilerin, borçlarını iki yıl sonra başlamak üzere kredi aldığı kadar sürede, aldıkları miktar tutarında ve aylık dönemler halinde ödemelerine imkan tanınacağını dile getiren Elitaş, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın açıkladığı gibi yaptığımız düzenlemede bütün faizleri siliyoruz. İcra takibi başlatılan 2 bin lira ve altındaki alacaklar da tasfiye edilecek. GSM, doğalgaz ve elektrik dağıtım şirketleri, alacaklarının, 2 bin liranın altında olan kısımlarını sildikleri takdirde doğrudan doğruya bütün takipler ortadan kalkacak. Bu kapsamda 5 milyon kişiyi ilgilendiren 9 milyon dosya var ve toplam bedeli 20 milyar lirayı buluyor" ifadelerini kullandı.

KKM 1 YIL UZATILACAK

MASKE ve sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere yazılan 2,7 milyar lira cezadan vazgeçileceğini belirten Elitaş, üniversitelerin tıp fakültelerinin son sınıfında bulunan öğrenciler ile diş hekimliği fakültelerinin dördüncü yılını tamamlayıp beşinci yılına geçen öğrencilere, asgari ücret tutarında ödeme yapıldığını hatırlatarak, bunun yalnızca devlet üniversitelerini değil tüm üniversiteleri kapsayacağını vurguladı. Teklifle, Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasını 31 Aralık 2023'e kadar uzatılacağını bildiren Elitaş, sıfır ikincil el taşıtlarda 6000 kilometre veya 6 ay süreyle satmama şartına uymayan oto galerilere verilen 8 bin 500 lira para cezasının alt limitinin 10 bin, üst limitin ise 300 bin liraya çıkarılacağını açıkladı.