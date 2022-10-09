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Haberler Ekonomi Çiftçilere 18 milyon liralık tohum desteği

Çiftçilere 18 milyon liralık tohum desteği

9.10.2022

Çiftçilere 18 milyon liralık tohum desteği

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi ve Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde kent genelindeki 4 bin çiftçiye 1500 ton sertifikalı tohum desteği verilecek. 18 milyonluk rekor desteğin protokolü Denizli Valisi Ali Fuat Atik ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan tarafından imzalandı. Kırsal kalkınma projeleriyle çiftçi ve üreticinin yüzünü güldürmeye devam eden Büyükşehir Belediyesi, 4 bin çiftçiye buğday, arpa ve yem bitkisi tritikale olmak üzere yaklaşık 1.500 ton sertifikalı tohum dağıtacak.

SEBAHATTİN ALP

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