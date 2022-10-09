Didim’deki Capris Otel icradan satışa çıkartıldı

AYDIN Didim'deki beş yıldızlı Capris Otel icradan satışa çıkartıldı. 466 milyon lira muhammen bedelle satışa çıkartılan otel için ilk ihale 29 Kasım'da yapılacak. Fevzi Paşa mahallesindeki otel, turizm işletme belgesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca iptal edilmesinin ardından belediyeye yapılan ruhsat başvurusu da kabul edilmeyince, Şubat 2020'de mühürlenmişti. Denize sıfır konumda 491 odası bulunan tesis, hakkında birçok davası olduğu öğrenilen iş insanı Fadıl Akgündüz'e ait olduğu ileri sürülen Caprice Hotel borçlarına karşılık Didim İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından icradan satışa çıkarıldı.

HÜSEYİN ÇALIŞKAN