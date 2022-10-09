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Haberler Ekonomi İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor

İstanbul Medeniyet Üniversitesi 'nin Öğretim Üyesi alacağı öğrenildi.

09.10.2022, 09:25

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilanda, "Üniversitemiz akademik birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır." denildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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