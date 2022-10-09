İZTO’da Özgener, İTB’de Kestelli yeniden başkan

İzmir Ticaret Odası (İZTO) ve İzmir Ticaret Borsası'nda (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Asil ve Yedek Üyeleri, Disiplin Kurulu Asil ve Yedek Üyeleri, TOBB Genel Kurulu Asil ve Yedek Üyeleri, Meclis Başkanı, Başkan Yardımcıları ve Katip Üyesi, Meslek Komiteleri Başkan ve Yardımcıları belirlendi.

İZTO Başkanı Mahmut Özgener ve İTB Başkanı Işınsu Kestelli tek listeyle girdikleri seçimlerde yeniden başkan seçildi. Başkan Mahmut Özgener 185 oyun 183'ünü aldı. İZTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz yeniden meclis başkanlığına, Bilal Doğan ve oğlu Onur Doğan da meclis üyeliğine seçildi. İBD'de 53 meclis üyesinin oy kullanma hakkının olduğu seçimlerde Başkan Işınsu Kestelli yeniden seçilerek dördüncü dönemine girdi.

STK BAŞKANLARI İZTO MECLİSİ'NDE

Öte yandan İzmir'de STK başkanları da meclis üyesi oldu. EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer ve EGOD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torun, İZTO meclis üyeliğine seçildi.

MERT YASİN ALPDÜNDAR