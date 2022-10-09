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Haberler Ekonomi Rus ve Türk yatırımcılar Kuşadası’nda

Rus ve Türk yatırımcılar Kuşadası’nda

9.10.2022

Rus ve Türk yatırımcılar Kuşadası’nda

Aydın Kuşadası'nda Rusya Türkiye İş Konseyi (RTİK) ve Kuşadası Ticaret Odası (KUTO) işbirliğinde 'Ege Bölgesi İş ve Tanıtım Forumu' düzenlendi. Kuşadası ve Ege Bölgesi'nde faaliyet gösteren firma ve iş insanlarının Rusya pazarında yatırım yapma ve ürün geliştirme imkanları hakkında fikir alış verişi yapıldı. Kuşadası ile ilgili turistik ve sektörel tanıtımların da yapıldığı forumda, RTİK ve RUSİAD oluşumlarının Türk iş insanlarına Rusya'ya ihracatta sağladığı imkan ve kolaylıklar hakkında bilgi verildi.

İHSAN KARATAŞ

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