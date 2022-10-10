Baba oğul ‘Doğan’lar İZTO meclisinde

İzmirli iş insanlarından Bilal Doğan, oğlu Onur Doğan'la birlikte İzmir Ticaret Odası meclis üyeliğine seçildi. İzmir Ticaret Odası'nda 80 meslek grubunda yapılan seçimlerde 186 meclis üyesi ve 452 komite üyesi seçildi. Önceki gün yapılan seçimlerde ise tek başına seçime giren Mahmut Özgener güven tazeleyerek başkanlığa seçildi. Meclis üyeleri arasında ise İzmirli iş insanı Bilal Doğan ve oğlu Onur Doğan'ın yer alması dikkat çekti. Uzun yıllardır ticaretle uğraşan, İzmir Büyükşehir Belediyesinin önceki dönem AK Parti Grup başkanvekillerinden Bilal Doğan, bankacılık ve finansal kurum sektöründen meclise girmeyi bir kez daha başardı. Oğul Doğan ise, bilişim sektöründen meclise seçildi. Bilal Doğan ve Onur Doğan böylece ikinci kez İZTO meclisinde birlikte görev yapacak.