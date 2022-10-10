MÜSİAD Hessen ve İzmir Frankfurt’ta bir araya geldi

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Hessen Şubesi, MÜSİAD İzmir Şubesi üyesi 18 iş adamını ağırladı. MÜSİ- AD İzmir Şubesi üyeleri, Almanya'nın Frankfurt şehrinde MÜSİAD üyeleriyle iş geliştirme toplantısı gerçekleştirdi. MÜSİAD Avrupa Ticareti ve İhracatı Geliştirme Başkanı Musa Aydın, enerji kriziyle yatırımların Türkiye gibi altyapısı güçlü olan ülkelere kayacağını söyledi. MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Bilal Saygılı ise "MÜSİAD üyelerinin birbirleriyle ticaret yaparak faizden uzak güçlerine güç katmaları ve ülkemizin kalkınmasına katkı vermek için çok çalışmalıyız. Görüşmeler verimli geçti" dedi.

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