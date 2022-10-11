DTO İzmir Şube’de Öztürk güven tazeledi

İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi 2022-2026 dönemi yönetim kurulu başkanı ve yönetim kurulu üyeleri ile meclis başkanı, meclis başkanlık divanı seçimleri odanın İzmr şubesinde yapıldı. Seçimlerde mevcut Başkan Yusuf Öztürk yeniden yönetim kurulu başkanlığına seçilirken yeni dönemde Meclis Başkanı da Argun Gündüç oldu.

DTO İzmir'de kadın meclis üyesi sayısı 2'den 3'e çıktı. Milli sporcu Çağla Kubat da kadın meclis üyesi seçildi. DTO İzmir Şubesinde yeni yönetim şu isimlerden oluştu: Meclis Başkan Yardımcısı Ümit Yılmaz, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mihri Çelik, Sayman Üye Hakkı Deniz, Yönetim Kurulu Üyeleri Onur Nevzat Kanıer, Emre Hüseyin Soyuer, Meclis Üyeleri Ali Burçin Eke, Alper Kırkpınar, Çağla Kubat, Erman Kocabaş, Gülant Candaş, Hasan Piroğlu, Hüseyin Akduman, Mehmet Aksoy, Orçun Erbayraktar, Önder Türkkanı, Sinem Vildan Mecik, Şeref Bademci, Yusuf Taner İzmirlioğlu.

MERT ALPDÜNDAR