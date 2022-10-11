İşsizlik oranı 8,5 yılın en düşük seviyesine geriledi

Türkiye'de işsizlik oranı yüzde 9,6 ile tek haneye inerek yaklaşık 8,5 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de işsizlik oranı ağustosta önceki aya kıyasla 0,4 puan azalarak yüzde 9,6'ya geriledi. Böylece işsizlik oranı Ocak 2018'den bu yana ilk kez tek haneye gerilemiş oldu. Söz konusu oran ayrıca Mart 2014'ten beri en düşük seviyeye işaret etti. İşsizlik oranı kadınlarda yüzde 12,5'le Ocak 2016'dan, erkeklerde yüzde 8,2'yle Aralık 2013'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Öte yandan istihdam oranı, ağustosta yüzde 47,9'a çıkarak verinin yayımlanmaya başladığı Ocak 2005'ten bu yana en yüksek seviyede gerçekleşti. Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan, iş gücüne katılım oranının ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre 1,5 puan arttığını söyledi. Geçen yılın ağustos ayında 32 milyon 864 bin kişi olan iş gücünün, bu yılın aynı döneminde 34 milyon 326 bin kişiye yükseldiğine işaret eden Erkan, "Aynı dönemde iş gücüne katılım oranı yüzde 51,5'ten yüzde 53'e yükselirken, istihdam oranı 2,5 puanlık artışla yüzde 47,9'a çıktı. Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdamda ağustosta 366 bin kişilik bir artış söz konusu." dedi.