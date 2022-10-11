Özel güvenlikte istihdam atağı

Güvenlik Servisleri ve Organizasyon Derneği (GÜSOD) Başkanı ve Securitas Türkiye Ülke Başkanı Murat Kösereisoğlu, güvenlik sektörünün 2023'te 6 bin 500 yeni istihdam oluşturmak için hazırlandığını söyledi.

İŞLETMELERİN TALEBİ

Kösereisoğlu, "2023'te Securitas olarak bin 500'ün üzerinde yeni istihdam sağlayacağız. Bizim haricimizde, güvenlik sektörünün de toplamda 5 bin kişi alacağını ve önümüzdeki yıl 6 bin 500 kişilik özel güvenlik istihdamı sağlanacağını öngörüyoruz. Ayrıca, güvenlik çalışanlarının çalışma şartlarının iyileştirilmesi için önümüzdeki günlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşmelerimiz olacak" dedi.

İstanbul, Trakya ve Marmara başta olmak üzere endüstri bölgelerinde iş gücü talebinin yüksek seviyede olduğunu anlatan Kösereisoğlu, "Güzel ücretlerle endüstrilerde iş var. Bu bölgelerde asgari ücretin yüzde 40-50 fazlası ücretler veriyoruz. Mesai de oluyor, o da yüzde 15 kadar ek gelir sağlıyor. Buralarda maaşlar asgari ücretin yüzde 50 üzerine çıkıyor. Büyüyen endüstri, gelişme ve yeni yatırımlardan dolayı işletmeler büyüyor ve buraların güvenliğini de sağlamak gerekiyor. Asgari ücret konusunda da yılbaşında bir artar, sonrasında bir kez daha artar diye düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

LOJMAN IMKANI SAGLANDI

SECURİTAS'IN sektörde bir ilke imza atarak Türkiye'de özel güvenlik çalışanları için lojman kurduğunu belirten Kösereisoğlu şunları söyledi: "Muğla ile İstanbul'daki çalışanlarımız için lojman desteğini başlattık. İstanbul Esenyurt'ta kurduğumuz lojman özellikle kira artışları düşünüldüğünde faydalı oldu diyebiliriz. Muğla'nın Bodrum ilçesindeki lojmanımız ise sezonun bitmesi nedeniyle şu an yüzde 53 doluluk oranıyla 91 çalışanımızı ağırlıyor. Hedefimiz lojman sayımızı ülke geneline yaymak" diye konuştu.

BARIŞ ŞİMŞEK/ANKARA