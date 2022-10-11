TCDD 82 Makinist istihdam edecek

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 82 makinist alacağını duyurdu. Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, adayların istenilen belgerle TCDD Taşımacılık Aş Genel Müdürlüğü Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları gerektiği, postayla yapılan teslimlerin kabul edilmeyeceği ifade edildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.



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