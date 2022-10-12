Esnaf kredi paketi herkesi sevindirdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın son kabine toplantısının ardından açıkladığı esnaf kredi paketi gündem oldu. Yurt genelinde binlerce vatandaşın faydalanabileceği paket büyük memnuniyet yarattı. Erdoğan konuşmasında, "Esnafımıza 100 milyar liralık kredi kampanyası başlatıyoruz. Kredi üst limitlerini 350 bin liradan 500 bin liraya, işyeri edindirme taşıt kredisini 1.5 milyona yükseltiyoruz. Genç girişimlerimizin kredi limitini yükseltiyoruz. Halkbank'tan kredi kullanıp takibe düşen esnaflarımıza 6 ayı geri ödemesiz 36 vadeyle borcunu tasfiye imkanı sağlıyoruz" diye müjde vermişti.

'ZOR DÖNEMDE İLAÇ OLDU'

Esnafın 60 ay vadeyle ve yüzde 7.5 faiz oranıyla yararlanabileceği 100 milyarlık kredi paketinden memnuniyetini dile getiren İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu, "İçinde bulunduğumuz zor dönemde faizlerin düşürülmesi ile kredi üst limitlerinin 350 bin liradan 500 bin liraya, işyeri edindirme ve taşıt kredisi limitlerinin de 1 milyon liradan 1.5 milyon liraya yükseltilmesi, esnaf ve sanatkarlarımız tarafından sevinçle karşılanmıştır. Başta Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Hazine ve Maliye Bakanı'mıza ve emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

'GENÇLER İÇİN GÜZEL FIRSAT'

İzmir Mobilyacılar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Özkoparan ise, "Uzun zamandır beklediğimiz bir paketti ve bizim için çok güzel bir gelişme oldu. Bunun yanında genç girişimcilere de verilecek olan şans diğer bir olumlu gelişmedir" ifadelerini kullandı. Kredi paketinin esnafın yararına olacağına inandıklarını da dile getiren Özkoparan, "Lakin esnafın durumunun iyileşmesi için vatandaşın da alım gücünün artması gerekiyor. Bu noktada da adımlar atılmasını umuyoruz" dedi.

MERT ALPDÜNDAR