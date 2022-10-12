‘TOGG rakiplerinden çok daha ucuz olacak’

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOGG'un 29 Ekim'de seri üretime başlayacağını belirtirken, "Rakiplerine göre çok ucuz olacak" dedi. Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un fabrikasının açılmasına günler kala Varank, önemli açıklamada bulundu. Otomobilin seri üretiminin 29 Ekim 2022'de başlayacağını belirten Bakan, "Rakip elektrikli otomobillere göre ucuz olacak" dedi.

İLK İSTASYON BOLU'DA

2023'ün ilk çeyreğinde doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı C SUV'u banttan indirmeye hazırlanan Togg, elektrikli araç kullanıcılarına kesintisiz bir deneyim yaşatmak için sürdürdüğü çalışmalarda ilk şarj cihazlarının kurulumunu yapacağı noktayı belirledi. Trugo markasıyla sektöre yüksek performans, hızlı kurulum ve geniş kapsam ağıyla giren Togg, Bolu HighWay Dinlenme Tesisi'nde dördü 180 kW, ikisi 300 kW üzeri altı cihazın kurulumunu gerçekleştirdi. Her cihaz üzerinde iki soket yer aldığı için 12 soketle hizmet verecek.

Şarj cihazları tüm elektrikli araç kullanıcılarına açık olacak. 81 ilde 600'ün üzerinde lokasyonda 1000 yüksek performanslı şarj cihazı kurma hedefi olan Trugo, Togg araçları yola çıkmadan önce kullanıcının şarj kaygısı yaşamayacağı şekilde şarj istasyonu kurulumunu yapacak. Trugo'nun şarj cihazlarıyla ortalama bir bataryanın doluluk oranı 25 dakika içinde yüzde 80'e ulaşabilecek. Trugo, Trafik yoğunluğu yüksek güzergahlarda 25, az yoğunlukta bölgelerde 50 kilometrede bir şarj cihazlarıyla yer alacak.