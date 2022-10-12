Türk çayı en çok Belçika’ya ihraç edildi

DOĞU Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre, Türkiye'den Ocak- Eylül döneminde 106 ülke, özerk bölge ve serbest bölgeye 4 bin 870 ton çay gönderildi. Söz konusu ihracattan 16 milyon 595 bin 194 dolar gelir sağlandı. Buna göre 9 aylık çay ihracatı, 3 bin 426 ton ürün karşılığı 13 milyon 212 bin 948 dolar kazanılan geçen senenin aynı dönemine göre miktarda yüzde 42, değerde yüzde 26 armış oldu. Türkiye'nin çay ihracatında 3 milyon 921 bin 198 dolarla Belçika ilk sırada yer aldı. Bu ülkeye bin 88 ton çay ihraç edildi. Belçika'yı 2 milyon 238 bin 990 dolarla Birleşik Krallık, 1 milyon 865 bin 77 dolarla Almanya takip etti. Geçen yılın aynı döneminden farklı olarak Estonya, Mayotte ve Bolivya'ya da çay ihracatı yapıldı.

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