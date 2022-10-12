  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Türk çayı en çok Belçika’ya ihraç edildi

Türk çayı en çok Belçika’ya ihraç edildi

12.10.2022

Türk çayı en çok Belçika’ya ihraç edildi
DOĞU Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre, Türkiye'den Ocak- Eylül döneminde 106 ülke, özerk bölge ve serbest bölgeye 4 bin 870 ton çay gönderildi. Söz konusu ihracattan 16 milyon 595 bin 194 dolar gelir sağlandı. Buna göre 9 aylık çay ihracatı, 3 bin 426 ton ürün karşılığı 13 milyon 212 bin 948 dolar kazanılan geçen senenin aynı dönemine göre miktarda yüzde 42, değerde yüzde 26 armış oldu. Türkiye'nin çay ihracatında 3 milyon 921 bin 198 dolarla Belçika ilk sırada yer aldı. Bu ülkeye bin 88 ton çay ihraç edildi. Belçika'yı 2 milyon 238 bin 990 dolarla Birleşik Krallık, 1 milyon 865 bin 77 dolarla Almanya takip etti. Geçen yılın aynı döneminden farklı olarak Estonya, Mayotte ve Bolivya'ya da çay ihracatı yapıldı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA