Devlet Demir Yolları 16 Hükümlü işçi alım ilanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'deki ilana göre İŞKUR'ca bildirilen nihai listede yer alacak adaylar www.tcddtasimacilik.gov.tr adresinde ilan edilecek ve evrak teslim tarihleri duyurulacaktır. KPSS puan sırlamasına göre İŞKUR'ca bildirilecek nihai listede yer alacak adaylar, sözlü sınava katılmak için aşağıda belirtilen belgelerin fotokopileri ile TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü web sitesinde (tcddtasimacilik.gov.tr) yayınlanacak iş talep bilgi formu ve İş Başvuru Formunun eksiksiz olarak doldurarak … tarihleri arasında teslim edeceklerdir (Evrak teslim tarihleri web sitesinde ilan edilecektir.). Evrak teslimi posta ile veya şahsen olabilir. (Evrak teslimi için adres: TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı İşçi İstihdam ve İş Mevzuatı Şubesi Oda No:2050 Hacıbayram Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA). Postada meydana gelen gecikmeler tamamen adayların sorumluluğundadır. Belgelerini teslim etmeyen adaylar kesinlikle sözlü sınava giremezler.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.



İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...