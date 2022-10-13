Hazır giyim İzmir’de buluştu

Hazır giyim sektörünü buluşturan Fashion Prime - Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı ile Fashion Tech - Hazır Giyim, Konfeksiyon ve Tekstil Makineleri, Tekstil Baskı Teknolojileri fuarları, İzmir'de başladı. Büyükşehir Belediyesi'nin fuarcılık iştiraki İZFAŞ ile İzgi Fuarcılık'ın Fuarİzmir'deki iki holde toplam 50 bin metrekare alanda gerçekleştirilen fuarlara kumaş, konfeksiyon yan sanayi, hazır giyim, konfeksiyon makineleri ve baskı teknolojileri sektörlerinden 430'un üzerinde marka katılıyor.

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