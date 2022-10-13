KİT’lere 163.4 milyar liralık yatırım planı

Kamu İktisadi Teşebbüsleri'nin (KİT) ve bağlı ortaklıklarının 2023'te uygulayacakları istihdam, ihale, bütçe ve finansman, strateji, denetim ve diğer idari konularda esasları belirleyen yatırım programı açıklandı. Cumhurbaşkanı kararı ile kamu teşebbüslerine 163.4 milyar lira yatırım yapılacak. Bu kapsamdaki kuruluşlar yayımlanan bu kapsamdaki işletmelere ayrılan personelin yüzde 75'i kadar taşeron işçiyi sınavla kadroya alabilecek.



FİYAT BELİRLEME SERBESTİSİ

Kamu teşebbüsleri, verimliliği ve karlılığı artıracak tedbirler alacak ve etkin bir insan kaynakları politikası izleyecek. Atıl durumdaki gayrimenkuller değerlendirilecek. Piyasa koşullarında daha kaliteli, düşük maliyetli mal ve hizmet üretmek için üretim teknolojisindeki gelişmeler takip edilecek, bilgi ve iletişim altyapısıyla organizasyon yapıları gözden geçirilecek. Cari açığın azaltılması amacıyla yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanan üretim azami düzeye çıkarılacak. Kamu teşebbüsleri, 2023'e yönelik işletme bütçelerini hazırlayarak 31 Aralık'a kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ve ilgisine göre Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na bildirecek. Bu teşebbüsler, ürettikleri mal ve hizmetlerin fiyat ve tarifelerini belirlemekte serbest olacak.



TAŞERON İŞÇİLER KADROYA

2000 yılı ve sonrasında en az 10 yıl özelleştirme programında kalan ancak daha sonra özelleştirme programından çıkarılarak eski statüsüne döndürülen KİT'lerde 4857 sayılı iş kanununa göre çalışanlar sözleşmeli personel pozisyonlarına atanabilecek. Kararda "Finansman fazlasının Hazine'ye devri" başlığı altındaki maddeye göre de KİT'lerden Hazine'ye devredilecek finansman fazlası tutarını Hazine ve Maliye Bakanı belirleyecek. Kamu teşebbüslerinde; 2022 senesinde ayrılan personel sayısının en fazla yüzde 75'ine kadar personelin açıktan atanması konusunda yönetim kurulları yetkili olacak.



30 GÜN İÇİNDE BAŞVURACAK

Kararda 4 Aralık 2017 itibarıyla 2 yıl kesintisiz çalışmış olup halen devam eden taşeron işçilerin yapılacak sınavda başarılı olma şartıyla kadroya alınması hükme bağlandı. Bu oran, teşebbüs içi personel nakli suretiyle ihtiyacın karşılanamaması durumunda geçerli olacak.