Devlet Malzeme Ofisi Müfettiş Yardımcısı Alacak

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığında, Genel İdare Hizmetleri sınıfında münhal bulunan 8. Dereceden 6 adet Müfettiş Yardımcısı kadrolarına atanmak üzere Ankara'da Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı yapılacak.
Sınav yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek. Sınava başvurular 24.10.2022 günü başlayıp 10.11.2022 günü 23:59'da sona erecek. Adaylar başvurularını e-Devlet Kapısı üzerinden Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak elektronik ortamda yapacaklar. Yazılı sınav, 26.11.2022 tarihinde Ankara'da iki oturum halinde yapılacak.
Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.
İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...