AYSO’da Meclis Başkanlığı koltuğuna Gözlüklü oturdu

AYDIN Sanayi Odası (AYSO) Meclis Başkanlığı'na HAUS Genel Müdürü Hakkı Gözlüklü seçildi. AYSO hizmet binasındaki seçimlerde Başkan Mehmet Yunus Şahin, 2 dönem kuralı nedeniyle koltuğunu önceki dönem Meclis Başkanı Gökhan Maraş'a bıraktı. Maraş'tan boşalan meclis başkanlığı görevine ise HAUS Genel Müdürü Hakkı Gözlüklü seçildi. Gözlüklü, Aydın sanayicisinin ihracat rakamlarını daha ileriye taşımak için çalışmalar yapacaklarını söyledi.

MANISA Ticaret Borsası 2022 olağan seçimlerinde yeniden güven tazeleyen Sadık Özkasap'ın Başkan Yardımcılığı'na Hüseyin Şenay ve Alper Özgür getirildi. Mehmet Ersaygı ve Taner Özalp da Yönetim Kurulu üyesi oldu. Meclis bünyesinde Cahit Yayman Meclis Başkanlığı'na, Ali Yılmaz ve Alpaslan Gül Meclis Başkan yardımcılıklarına, İbrahim Külahlı, Serkan Tok, Riza Güner, Kenan Unat, Giovanni Cem De Andria ve Doğan Erdoğdu ise Meclis üyeliklerine seçildiler.

İHSAN KARATAŞ/CÜNEYT HASÇELİK