“İzmir’e 12 ay turist çekeceğiz”

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Balçova Termal Tesisleri içinde kurulacak 5 bin kişilik dev kongre merkezi, 700 yataklı 5 yıldızlı otel ve fizik tedavi merkezinin kentin simgesi olacağını ve 12 ay şehre turist akın edeceğini belirtti.

STANDARTLARIN ÜSTÜNDE

Vali Yavuz Selim Köşger, turizm gelirini artıracak bir bakış açısına ve projelere ihtiyaç olduğunu belirterek, "Kente sadece üç dört ay turist gelsin, kış gelince kapıya kilit vuralım diyemeyiz. Turizmi 12 aya yayacak, turizm gelirini artıracak bir bakış açısına ve projelere ihtiyacımız var" ifadesini kullandı. Balçova Termal Tesisleri içinde, kentin en önemli eksiklerinden olan 5 bin kişilik dev kongre merkezi, yılın 12 ayı bilimsel ve akademik toplantılara ev sahipliği yapabilecek. 360 odalı 700 kişilik beş yıldızlı bir lüks otel ve Avrupa standartlarının üzerinde bir donanımla hizmet verecek olan fizik tedavi merkezi de dünyanın dört bir yanından insanı İzmir'e çekecek.

FATİH ŞENDİL