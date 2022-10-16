Maden ihracatı şampiyonları ödüllerini törenle aldı

Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB) tarafından Ticaret Bakanlığı'nın desteğiyle bu yıl üçüncüsü düzenlenen AMORF Doğal Taş Proje ve Tasarım Yarışması ödülleri, Efes Antik Kenti'nde düzenlenen törende sahiplerini buldu. "Taşa Sanat Kat" mottosuyla düzenlenen AMORF yarışmasının yanında 7 kategoride en fazla ihracat yapan 35 firmaya da "İhracat Başarı Ödülü" verildi.

5 FİRMADAN 80 MİLYAR DOLAR

Ege Maden İhracatçıları Birliği Onur Ödülü ise İsmail Alimoğlu'na takdim edildi. Törende konuşan EMİB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Alimoğlu, "İşlenmiş ürün ihracatı 9 aylık dönemde yüzde 16 artışla 1 milyar 59 milyon dolara yükseldi. İşlenmiş ürün ihracatının payı yüzde 66 olarak gerçekleşti. Ödül alan 35 firmamız 2021 yılında birliğimizin 1 milyar 80 milyon dolarlık ihracatının 242 milyon dolarlık büyük dilimini gerçekleştirdi. İlk 5 firmamız ise ülkemize 80 milyon dolar kazandırdı" diye konuştu.

MERT ALPDÜNDAR