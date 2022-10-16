Türkiye, SIAL Paris’te dünyayı geride bıraktı

Türkiye, 119 ülkenin katıldığı gıda fuarı SIAL Paris'te milli katılım düzenleyen ülkeler arasında birinci sırada yer aldı. Dünyanın en büyük gıda ve içecek inovasyon fuarlarından SIAL, Fransa'nın başkenti Paris'te kapılarını açtı. İki yılda bir gerçekleştirilen fuarın milli katılımlar için ayrılan bölümünde Türkiye stantlarını 36 yıldır İstanbul Ticaret Odası (İTO) düzenliyor. Bu ortak alanda bu yıl 270 Türk firması stant açtı. 75 Türk firması da SIAL'e farklı salonlardaki bireysel stantlarıyla katılıyor.

Fuara çevrimiçi katılan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "SIAL gibi bir dünya sofrasında milli katılımda en büyük yabancı katılımcı olmamız, salgın sonrasında Türk girişimcisinin küresel rekabette en önde yer alma kararlılığının bir delili. Biz hammaddelerimizi kendimiz işleyip onlara değer katabiliyoruz" dedi. 300 bin ziyaretçi beklenen fuar, 5 gün açık kaldıktan sonra 19 Ekim'de kapılarını 2024'e kadar kapatacak