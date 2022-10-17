Dijital TL ve Kripto Para Yasası masaya yatırılacak

Kripto para piyasalarında yatırımcı sayısının 6 milyonu, kripto para hacminin ise 2 milyar doları aştığı tahmin edilen Türkiye, bu alanı manipülasyona izin vermeyecek şekilde düzenlemeye hazırlanıyor. Bir yandan Dijital Türk Lirası'nın çıkarılması için çalışmalar sürerken, diğer yandan da kripto para piyasalarının kurulmasıyla ve buralarda işlem yapılmasıyla ilgili çeşitli düzenlemeler öngören Kripto Para Yasası taslağıyla ilgili çalışmalar devam ediyor.



İYİLEŞTİRMELER TARTIŞILACAK

Yasa taslağının yakın zamanda Meclis'e gelmesi beklenirken, kripto para konusundaki son gelişmeler Ankara'da masaya yatırılacak. Kamu ile sektör paydaşları, 3 Kasım'da 1. d'konomi Dijital Para Zirvesi'nde bir araya gelecek.



KULLANICI GÜVENLİĞİ ÖNEMLİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Sermaye Piyasası Kurumu (SPK), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan (BTK) üst düzey isimlerin katılacağı zirvede, dijital Türk Lirası ile kripto para yasasıyla ilgili son durum görüşülecek. Düzenlemelerde nasıl iyileştirmeler yapılabileceği tartışılacak. Ayrıca, dijital Türk Lirası ve kripto para yasasıyla ilgili çalışmalarla birlikte Türkiye'nin küresel kripto pazarındaki olumsuzluklardan nasıl daha az etkilenebileceği konuşulacak. Kullanıcı güvenliğinin artırılması için neler yapılması gerektiği değerlendirilirken, piyasalardaki kullanıcı ve yatırımcıları bilgilendirici konular gündeme getirilecek.

ÜÇ ANA BAŞLIKTA 15 SUNUM

Öte yandan, üç ana başlıktan oluşacak zirvenin ilk bölümünde "Dijital Para", ikinci bölümünde "Dijital Finans ve Fintech", üçüncü bölümünde "Dijital Ekonomi" konuları ele alınacak. Bu çerçevede, Türkiye'nin dijital parası, kripto paralar ve dijital paraya katkıları, kripto para platformları, Türkiye dijital para mevzuatı ve güncel uygulamaları, merkezsiz finans, NFT ve dijital paralarda siber güvenlik başta olmak üzere, 3 ayrı oturumda 15 sunum düzenlenecek.