Son dakika: Bakan Bilgin’den asgari ücret mesajı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret zammına ilişkin bir yeni açıklama daha yaptı. Bakan Bilgin, asgari ücret zammının enflasyondaki tahribatı ortadan kaldıracağını söyledi. Bakan Bilgin 'En kapsamlı müdahale' ifadesini kullandı. Bakan Bilgin, maden şehitlerinin yakınları için de kamuda istihdam açıklaması yaptı.

BAKAN BİLGİN: KAMUDA İSTİHDAM İLE İLGİLİ SINIRLAMAYI KALDIRIYORUZ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Bartın'da meydana gelen maden faciasında şehit olan madencilerin yakınlarına ilişkin yaptığı açıklamada, ""Maden şehitlerinin aile bireylerinin kamuda istihdamı ile ilgili sınırlandırmayı kaldırıyoruz." dedi.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK? BAKAN BİLGİN'DEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücret zammı ile ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı. Bilgin, "Aralık ayında yapacağımız zam ile enflasyonun vatandaşlarımız üzerinde yarattığı tahribatı ortadan kaldıracağız. En kapsamlı müdahaleyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

BAKAN BİLGİN DAHA ÖNCE DE 'ENFLASYON' VURGUSU YAPMIŞTI

Sosyal devlet olarak yüksek enflasyon kaynaklı ekonomik maliyetin, çalışanlar ve emekçiler üzerindeki yansımasını engellemek mecburiyetinde olduklarını dile getiren Bilgin daha önce şu açıklamayı yapmıştı:

Bizim uyguladığımız sosyal politikaların esasında da bu var. Hem özel sektör ve kamudaki toplu sözleşme süreçlerine bakış açımız bu, hem de asgari ücretle gelir transferi yapmaya çalışıyoruz. Geçen yıl aralık sonunda yaptığımız tarihi asgari ücret artışıyla yüzde 50 artış yapıldı. Daha önemli olan da asgari ücrete kadar olan tüm ücretlerden verginin kaldırılmasıdır. Temmuzda da zam yaptık. Yeterli mi bu, enflasyon karşısında yetersiz. Onun için Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayında yeniden toplanacak, enflasyonun emekçiler üzerindeki tahribatını ortadan kaldıracak bir düzenleme yapacağız.