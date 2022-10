THY Başkanı Bolat: 2023 yılında 400 uçağa çıkıp,1 Milyarıncı yolcumuzu taşıyacağız

THY Teknik A.Ş. THY'nin 2020 yılından itibaren filosuna katmaya başladığı Airbus A350-900 tipi uçaklardan ilkinin üs (ağır) bakım operasyonlarını İGA İstanbul Havalimanı'ndaki hangarlarında başarı ile tamamladı. Uçağın hangardan çıkışı için düzenlenen törende konuşan Ahmet Bolat, THY filosunda A350 uçaklarından şu anda 11 adet bulunduğunu, bu sayının orta vadede 36'ya çıkacağını belirterek daha fazla almak için Airbus ile görüşmeler yaptıklarını dile getirdi.

HANGAR KAPASİTEMİZ 3.5 KAT ARTTI

THY Teknik A.Ş.'nin hangar kapasitesinin 2006 yılından bugüne 3.5 kat arttığını kaydeden Bolat "THY Teknik A.Ş şu anda filodaki bütün uçakların bakımlarını yapabilecek seviyede. Daha öncede söylediğim gibi kısa dönemde THY'nin konsolide karlarının yarısına yakını iştirak şirketlerinden elde etme yolunda hedefimiz var. Burada en önemli oyunculardan biri THY Teknik A.Ş. bunun için elimizdeki hangarların kapasitesi arttırmak için çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

GENİŞ GÖVDE 10 KAT BÜYÜMÜŞ

THY'nin nereden nereye geldiğinin bilinmesi için referans noktalarının olması gerektiğinin altını çizen Bolat "2003 yılında AK Parti'nin iktidara gelmesi ile getirdiği yönetici kadroların bugüne ne yaptığını görmek açısından bu önemli. 2005 yılında 83 uçağımız vardı. 12 tanesi geniş gövdeydi. 7 tane A340-300 uçağımız vardı. 5 tanede A310 uçağımız vardı. Bugün ise 129 tane geniş gövde uçağımız var. Sadece geniş gövde 10 kat büyümüş. 2003 yılından önceki ilerlemeye devam etseydik bugün sadece elimizde 20 tane geniş gövde uçak olurdu. O zamanlar Boeing 787'ler 777'ler filoya girmezdi. Onun için geçmişe bakıp geleceğimizi ona göre planlamamız lazım" diye konuştu.

ZORLUKLARDAN GÜÇLENEREK ÇIKTIK

THY'nin bugüne kadar karşılaştı güçlüklerden her zaman güçlenerek çıktığını vurgulayan Bolat "89 yıllık bir başarı hikayesinden bahsediyoruz. Özellikle bu başarı hikayesinin benimde içinde olduğum son 17 yılından bahsediyoruz. Bu yıl Türkiye'ye 14 milyar dolar döviz getirmişiz. 75 bin çalışana iş sağlıyoruz. İstanbul'a baktığımızda şu anlama geliyor; İstanbul'daki her 200 kişiden biri THY çalışanı. Ya iştirak şirketinde ya taşeron şirketinde çalışıyor. Her hangi 70 kişiden birisi THY sayesinde, THY ile birlikte büyüyor. Gelişiyor refah seviyesini arttırıyor "dedi.





90'NCI YILDA 400 UÇAK 1 MİLYARINCI YOLCU

THY'nin önümüzdeki yıl 90'ncı yılını kutlayacağını ve buna çok önem verdiklerini dile getiren Bolat şunları söyledi: "90'ncı yılımıza daha da güçlenerek, daha büyüyerek gireceğiz. 400'cü uçağımız gelecek. 2023 yılında da 1 milyarıncı yolcumuzu taşıyacağız. Bu yıl 1 milyon ABD'liyi turist olarak Türkiye'ye getirmişiz. ABD'den buraya başka havayolu gelmiyor. Her zaman buna uğraşıyoruz . Yabancı havayolları gelsin. Türkiye'ye katkı sağlayacak network'umuza katkı sağlayacak havayolları gelsin. Ucuz havayollarının, "Vur-kaç" gelip bir ülkenin ekonomisini, havacılığını bozup gitmesi çok hoşumuza gitmiyor. O bakımdan gerekli girişimlerde bulunuyoruz. Türk havacılığının daha gitmesi için elimizden geleni yapıyoruz"

THY Teknik A.Ş. Genel Müdürü Mikail Akbulut ise hizmet portföyleri için önemli bir kilometre taşı olan ilk Airbus A350-900 üs bakımını tamamlamış olmanın gururunu taşıdıklarını belirterek bu yıl içinde 17 farklı ülkeden 28 farklı firmaya üs bakım hizmeti verdikleri kaydetti. Akbulut, THY Teknik A.Ş 'nin hem bakım hem de gelir olarak salgın öncesi dönemi ifade eden 2019 verilerini bu yılın haziran itibar ile geçtiklerini ve yıl sonunda çok daha iyi seviyeler ulaşacaklarını ifade etti.