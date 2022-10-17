Yeni Asır’a makam şoförlerinden ödül

Ege Bölgesi Makam Şoförleri Derneği (EMSDER), mesleğinde başarıya ulaşmış üyeleri ile STK temsilcilerini plaketle ödüllendirdi. Yeni Asır Haber Müdürü ve Köşe Yazarı Erhan Gülenç'e de sektör çalışanlarına verdiği destekten dolayı plaket verildi. KURULDUĞU günden bu yana önemli işe imza atan Dernek, üyelerini ve STK'ları düzenlediği programda bir araya getirdi. EMSDER Başkanı Nurettin Azlal, "Sektördeki yerimizin ne kadar önemli olduğunu göstermek, makam şoförlerinin kalitesinin yükseltilmesine, katkıda bulunmak için birlikte yola çıktı.



Yeni Asır Haber Müdürü Erhan Gülenç'e sektör çalışanlarına verdiği destekten dolayı plaket verildi. Gülenç'in plaketini Yeni Asır Muhabiri Metin Burmalı, EMSDER Başkanı Nurettin Azlal'dan aldı.

Meslektaşlarımızı hak ettiği yere getirme noktasında önemli işler yaptık. Çağdaş dünya ile bütünleşmiş kişisel gelişim kurslarımızla kendimizi güncelledik. Hizmet verdiğimiz kesime daha kaliteli, daha güvenilir çalışmayı sunduk. Birliğimiz bütünlüğümüzün gücü ölçüsünde ihtiyaç sahiplerine destek olmaya çalıştık. Bu programa katılan ve plaket almaya hak kazanmış kardeşlerimize ayrı ayrı teşekkür ederim" dedi.



■ METİN BURMALI