Bayındırlı çiçekçilerin pazar payı yükseliyor

Bayındırlı çiçek üreticileri yeni pazar arayışlarını sürdürüyor. Bayındır'ın AK Partili Belediye Başkanı Uğur Demirezen, İstanbul Peyzaj ve Peyzaj Malzemeleri Süs Bitkileri Park ve Bahçeler Fuarı'na katılan Bayındırlı firmaların iç ve dış pazar paylarının hızla geliştiğini söyledi. Demirezen, İstanbul CNR Fuarı'na, Bayındır Tarıma Dayalı İhtisas Çiçekçilik Organize Sanayi Bölgesi (Bayındır TDİOSB) standı ile katılan firmaları ziyaretinde, "Yeni yatırımlarla sadece Türkiye'de değil Avrupa'da söz sahibi olacağız. Bayındır TDİ- OSB'nin faaliyete geçmesiyle çiçekçilikte Hollanda ile yarışır hale geleceğiz" dedi.

NADİR UYSAL