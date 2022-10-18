Biyokütle yakıt pelete Avrupa’dan talep arttı

Türkiye'nin, doğal ürün ve atıklardan elde edilen biyokütle yakıt türü pelet ihracatı, özellikle Avrupa'dan gelen taleple arttı. Isınma amaçlı kullanılan pelet, endüstriyel ve tarımsal atıkların kurutulup öğütüldükten sonra yüksek basınç altında sıkıştırılması ile elde ediliyor.

Geçen yıl 12,5 bin ton olan pelet ihracatı yaklaşık yüzde 500'lük artışla 74,7 bin tona çıktı. İhracat getirisi de yüzde 800'lük artışla 15 milyon 425 bin dolara ulaştı. Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Fuat Gürle, "Şu an pelete çok yoğun şekilde talep var. Kömürle kıyasladığımızda atığı çok az, yüksek kaloriye sahip" dedi.