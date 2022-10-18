Yerli firmaları koruyan e-ticaret yasası geliyor

HÜKÜMET, e-ticarette yerli firmaları korumak ve rekabeti sağlamak adına e-ticaret kanununda yaptığı düzenlemeleri Anayasa Mahkemesi'ne taşıyan CHP'nin bu adımına karşı harekete geçti. Rekabet Kanunu'nda yapılacak yeni bir düzenleme ile Türkiye'de tekel olan uluslararası firmaların Rekabet Kanunu'na tabi olması sağlanacak. Düzenleme ile pazara yeni giren yerli firmaların uluslararası tekel karşısındaki dezavantajları da ortadan kaldırılacak. Ticaret Bakanlığının kanun değişikliği teklifinde en dikkat çekici madde, yurtdışı merkezli olan ya da Türkiye'de yerleşik olmasa bile Türkiye'de yerleşik vatandaşa hizmet veren Trendyol, Hepsiburada gibi uluslararası firmaların Rekabet Kanunu kapsamına alınması oldu.

BARIŞ ŞİMŞEK