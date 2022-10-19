2.6 milyon istihdama 374 milyarlık destek

Halka hizmeti esas alan, öğrenciden emekliye, reel sektörden çiftçiye tüm kesimi koruyan 4.4 trilyon liralık 2023 bütçesi kapsamında 3 yılda 2 milyon 670 bin istihdam sağlanacak. İşgücü piyasasına yönelik yapısal programların desteklenmesi ve yıllık 890 bin istihdam için merkezi yönetim bütçesinden 373 milyar 284 milyon lira aktarılacak.

YILDA 890 BİN İSTİHDAM

Kırsalda istihdamı, üretimi, yatırımı artırmak için üç yıllık bütçe döneminde verilecek destek de 59.6 milyara ulaşacak. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda cuma günü sunumu yapılacak bütçede yer alan bazı önemli başlıklar şöyle:

- İşsizlik oranı kademeli olarak gerileyerek 2025 yılında yüzde 9.6 seviyesinde gerçekleşecek. İstihdam için aktarılacak bütçe ödeneği 2023 yılında 100 milyar 403 milyon lira, 2024'te 126 milyar lira, 2025'te 146 milyar 879 milyon lira olmak üzere toplam 373.1 milyar lira olacak. İşgücü piyasası programlarından etkin şekilde yararlanılacak, staj, yarı zamanlı ve esnek çalışma modelleri yaygınlaştırılacak, kariyer farkındalıklarını artıracak eğitim, program ve faaliyetlere ağırlık verilecek.* Gençler için yürütülecek programlara gelecek yıl 1.8 milyar lira, 2024 yılında 2.2 milyar lira, 2025'de 2.5 milyar lira aktarılacak.

- Kamuda kadrolar yeniden tanımlanacak. Norm kadro (personelin nitelik, sayı, unvan, derece olarak belirlenip standart getirilmesi) unvan standardizasyonu, kariyer planlama, performans değerleme gibi insan kaynakları süreçleri iş analizlerine dayalı olarak yapılandırılacak.

KADROLARA TANIMLAMA

- Bölgeler arası ve kırsalda gelir dağılımında eşitlik sağlamaya yönelik programlara destekler artarak sürecek. Kırsal kalkınma programlarına 2023 bütçesinden 16 milyar 943 milyon lira aktarılacak. Bu tutar, 2022-2025 yıllarında da 42.7 milyar liraya ulaşacak. Böylece kırsal kalkınma için verilecek destek 59.6 milyar liraya ulaşacak.

- Engellilerin toplumsal hayata katılımı için gelecek yıl 59.3 milyar lira olmak üzere üç yılda toplam 218 milyar lira aktarılacak. Koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında gelecek yıl 84.3 milyar lira, aktif ve sağlıklı yaşlanma programlarına için de 3.9 milyar lira, çocukların korunması ve bağımlılıkla mücadele için 4.7 milyar lira ödenek öngörülüyor.

MEMURUN FAZLA MESAİSİ 2 KAT ARTACAK

MEMURUN saat başı fazla çalışma ücreti, yeni yılda yüzde 100 artacak. Buna göre 2 lira 70 kuruş olan saat başı fazla mesai ücreti, 1 Ocak 2023'ten itibaren 5 lira 40 kuruş olarak uygulanacak. Yurt içi gündelik ve tazminat tutarları da yükselecek. Yeni yılda TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanı yardımcılarına ödenecek yurt içi gündelik tutarı 100 liradan 270 liraya çıkacak. Yurt içi gündelik tutarı, ek göstergesi 8000 ve daha yüksek kadrolarda bulunan memur için 236 liraya yükselecek. En alt kademedeki memura ise 200 lira ödenecek.

HARÇLARDAN 107 MİLYAR TL GELECEK

2023 Merkezi Yönetim Bütçesi kapsamında gelecek yıl harçlardan devletin kasasına 107 milyar lira gelir bekleniyor. Yeni yılda tahsil edilmesi beklenen harcın yüzde 51.2'si olan 54.8 milyar lirasını gayrimenkul alıp satanlar ödeyecek. Bu tutar, 2024'te 85.2 milyar lira, 2025'te 101.4 milyar olmak üzere üç yıllık bütçe döneminde 240 milyar lirayı geçecek. Merkez Bankası karının da yer aldığı kamu bankalarından elde edilen temettü gelirinden de 94 milyar lira gelir gelmesi bekleniyor.

HAZAL ATEŞ