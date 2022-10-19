Attaroğlu, meclis başkanlığına talip

EBSO Meclis Üyesi ve geçmiş dönem Meclis Başkan Yardımcısı Hakkı Attaroğlu, bugün yapılacak seçim öncesinde yeni seçilen EBSO meclis üyeleri ve basın mensuplarıyla bir araya geldi. İZTO'daki Teras 1885 Restoran'da düzenlenen toplantıda konuşan Ataroğlu, meclis başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Ataroğlu, "33 yeni meclis üyemiz aramıza katıldı. 1999 yılından bu yana EBSO çatısı altında görev aldım. 2022 yılında da Torbalı Mobilya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı'na getirildim. Göreve seçilirsem oda binamızın bir an evvel yapılması için çalışma yapacağım" dedi.

MERT ALPDÜNDAR