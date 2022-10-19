İnci Holding’ten 70’inci yılında yeni projeler

Kuruluşunun 70'inci yılını kutlayan İnci Holding, yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla BonVivant'ta düzenlenen toplantıda özel projelerini kamuoyuna aktardı. Bu yılki toplumsal mesajını '70 yıllık hikâyemizle, geleceğe değer katıyoruz' olarak belirleyen İnci Holding'in önümüzdeki dönemde ticari ve ağır vasıtalarda alüminyum jantlara yatırım yapacağı aktarıldı.

İnci Holding Yönetim Kurulu Başkanı Neşe Gök, etkinlikte yaptığı konuşmada, yatırımlara hızla devam ettiklerini belirterek, "Jant fabrikamızın devam yatırımı olan yeni bir fabrikayı da geçtiğimiz hafta açtık. 2 yıl önce temelini atmıştık, bu sene üretime başladı. Bunun yanında 6'ncısının da temelini attık. Orada ağır vasıtalarda alüminyum jantlarının üretimini yapmak üzere yeni tohumlar filizlendiriyoruz" dedi. 70. kuruluş yılı etkinliklerini bütün yıla yayacaklarını dile getiren Gök, kutlamaların Kökler ve Tohumlar ana teması altında Ustalara, Sanata, Eğitime ve Doğaya Saygı başlıklarında gerçekleştirileceğini belirtti. İnci Holding CEO'su Zeki Şafak Ozan ise yeni yatırımla 200 kişiye istihdam yaratılacağını söyledi.

MERT ALPDÜNDAR