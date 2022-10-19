Tarımsal hasıla 11 kat artırıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca son 20 yılda hayata geçirilen projeler ve verilen desteklerle Türkiye tarımsal hasılada Avrupa'da birinci, dünyada onuncu sırada yer alıyor. Tarımsal üretimin artırılması için AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 yılından bugüne pek çok uygulama devreye alındı. 20 yıl önce 37 milyar TL olan tarımsal hasıla 11 kat artırılarak, 2021 yılında 402 milyar TL'ye çıktı.

118 BİN YENİ İSTİHDAM

2002'de çiftçilere 1,8, 2018'de 14,5, 2019'da 17,2, 2020'de 22, 2021'de 23,4, 2022'de 39,2 milyar destek verildi. Kırsal kalkınmayı yükseltmek için yürütülen Ekonomik Yatırım Projesiyle 574, altyapı yatırımları için 35 bini aşkın çalışmaya 652,5, basınçlı sulama projeleri için 300 milyon TL hibe verildi. Uzman Eller başlığı altında projeler hayata geçirildi. 998 projeye 103,3 milyon TL hibe aktarıldı. Böylelikle son 19 yılda 18 bin proje yapıldı, 15 milyar TL hibe verildi, 118 bin istihdam sağlandı. Son 19 yılda günümüz fiyatlarıyla 105 milyar TL hayvancılık desteği aktarıldı. 2002'de 9,9 milyon olan büyükbaş hayvan sayısı 2022'in birinci döneminde 17,9 milyona ulaştı.

2002'de 32 milyon olan küçükbaş sayısı 2022'nin ilk döneminde 58,5 milyona çıktı. Tarım alanları artırılırken orman varlığını korumak için de adımlar atıldı. 2021'de 3 olan uçak sayısı 20'ye helikopter sayısı 39'dan 55'e, İHA sayısı 4'ten 8'e, iş makinası sayısı 501'den 692'ye, personel sayısı 21 binden 25 bin 792'ye çıkarıldı. 30 bölgede 10'ar kişilik orman arama kurtarma timi oluşturuldu. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) alım fiyatları 2021'de 2 bin 250'den 7 bin 450'ye, arpa bin 750'den 6 bin 200'e, çekirdeksiz kuru üzüm 13 binden 27 bine, fındık 26 bin 500'den 52 bine, kırmızı mercimek 5 binden 15 bine, kuru fasulye 7 bin 750'den 20 bine, çeltik 4 bin 5200'den 13 bin 500'e yükseltildi.

BURCU ŞEN