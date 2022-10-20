İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü İç Denetçi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü iç denetçi alımı için ilan yayımladı.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizde istihdam edilmek üzere Genel İdare Hizmetleri (GİH) sınıfında açık bulunan 6. derece 1 (bir) adet "İç Denetçi" kadromuza 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca naklen (657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 74. maddesi kapsamında) atama yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.