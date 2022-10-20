Yerli turiste erken rezervasyon kampanyası

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, 2023 sezonu için yurt dışı rezervasyonlarının kasımda hareketlenmeye başlayacağını belirterek, yerli turist için erken rezervasyon kampanyasını aralıkta başlatacaklarını bildirdi.

Antalya'da yeni seçilen TÜRSAB il ve ilçe yöneticileri ile bazı ilçelerdeki seyahat acentelerini ziyaret eden Bağlıkaya, turist ve gelirler noktasında rekor yıl olan 2019'un rakamlarına az bir fark kaldığını ifade etti. Bağlıkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

UYGUN FİYATLARLA

"Geçen yıl dövizdeki hareketlenmeyle otel fiyatlarında çok ciddi artışlar oldu ama erken rezervasyon yapan vatandaşlarımız herhangi bir ek ücret ödemeden tatillerini yapabildiler. Bu yıl da yine aynısını tavsiye ediyoruz. Aralıkta İzmir'deki Travel Türkiye Fuarı'nda erken rezervasyon kampanyasını acentelerimizle başlatacağız. İç turizmde uygun fiyatta, istenilen yerde, istenilen tarihte tatil yapılmak isteniyorsa muhakkak erken rezervasyondan yararlanmak lazım. Bununla ilgili kapasite de aralıktan sonra ortaya çıkar."