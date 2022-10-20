Yorgancılar 4. kez başkan

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) bağlı Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) 2022-2026 dönemi seçimleri tamamladı. Geçtiğimiz Çarşamba günü gerçekleştirilen komite ve meclis üyeleri seçiminin ardından dün Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri, TOBB Delegeleri ve Disiplin Kurulu Üyeleri belirlendi. EBSO meclis üyesi olmaya hak kazanan mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ve Meclis Üyesi Mustafa Karabağlı'nın yarışması beklenirken Karabağlı, "mevcut düzeninin bozulmaması, yaratılan korku ve kurgulanan baskı senaryolarının da farkında olduğunu" öne sürerek adaylıktan çekildi.

İzQ İnovasyon Merkezi'nde tek listeyle yapılan seçimlerde üç dönemdir EBSO Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinde bulunan Ender Yorgancılar, dördüncü kez başkan seçildi. 109 meclis üyesinden 105'inin oy kullandığı seçimlerde Yorgancılar 103 oy aldı. Yorgancılar, Karabağlı'nın başkan adaylığından çekileceğini tahmin etmediğini belirterek, "Seçime tek liste halinde gitmek durumunda kaldık. Çekilmek tabi kendi takdiri... Bana görev veren, güven gösteren tüm üyelere teşekkür ederim" diye konuştu.

ODA BİNASI YAPILACAK

Karabağlı'nın meclis üyelerine baskı yapıldığı yönündeki iddialarını değerlendiren Yorgancılar, "İzmir, Cumhuriyetin ve hoşgörünün merkezi. Baskıyla iş yapan bir anlayış hiçbir zaman olmamıştır. Hele bizim sanayi odası üyelerine yapılan en büyük hakarettir bu... Anlamış değilim. Üyelerin de çok büyük bir tepkisi oldu. Hiçbir zaman böyle bir baskı olmadı, olamaz da" diye konuştu. Yorgancılar şunları söyledi: "Biz yarın sabah nereden başlayacağımızı biliyoruz. İzmir ve Ankara'da devam eden projelerimize devam edeceğiz. Oda binamızın projesi hazır... Bu dönem, inşaat sektöründe çok deneyimli bir arkadaşımız Haydar İnaç, yönetim kurulumuzda... Bir an önce başlayıp bitiririz."

YÖNETİMDE 4 İSİM DEĞİŞTİ

YENİDEN Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Ender Yorgancılar, yönetimde de revizyona giderek 4 ismi değiştirdi. Yeni yönetimde geçen dönemden Muhsin Dönmez, İbrahim Gökçeoğlu, Eyüp Sevimli ve Atilla Sevinçli isimleri yer almazken 2022-2026 dönemi yönetimi şu isimlerden oluştu: Ender Yorgancılar, Hakan Ürün, Metin Akdaş, Hüseyin Turhan, İdil Yiğitbaşı, Ateş İlyas Demirkalkan, Suha Kahraman, Haydar İnaç, Aytekin Öztaş, Cüneyd Temel, Ali Arda Yüksel.

GÖKÇÜOĞLU MECLİS BAŞKANI SEÇİLDİ

EBSO'DA Meclis Başkanlık Divanı seçiminde İbrahim Gökçüoğlu, meclis üyelerinin 44'ünün oyunu alarak EBSO Meclis Başkanı seçildi. Diğer adaylardan Eyüp Sevimli 37, Hakkı Attaroğlu ise 25 oy topladı.

MERT ALPDÜNDAR