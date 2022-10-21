ESPOR’un kalbi bu zirvede attı

Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde yayın yapan Türkiye'nin haftalık tek ekonomi dergisi PARA, yine önemli bir zirveye ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin en kapsamlı Espor zirvesi "Esports Business"ın dördüncüsü online olarak düzenlendi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğinde, Türk Telekom'un ana sponsorluğunda gerçekleşen Zirve, "Eğlence Endüstrisine Giriş" ana temasıyla hayata geçirildi.

Zirvede takım yöneticileri, oyun üreticileri, şirketler ve yayıncılar, oyunun nasıl kurulacağını tartıştı. Zirve kapsamında düzenlenen oturum ve panellerde Espor camiasının ünlü isimleri özel sunumlar gerçekleştirdi. Turkuvaz Dergi Genel Müdür Yardımcısı Özgür Atanur, açılışta yaptığı konuşmada Espor endüstrisinin 24 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini belirterek, "Türkiye espor'da lider ülkelerden biri haline geldi. 84 milyon kişiden 43 milyonu video oyunu oynuyor, yetişkinlerde bu rakam yüzde 76'ya ulaşıyor. Türkiye dünya çapında en çok oyun oynayan ülkeler arasında 14. sırada yer alıyor. 1000'den fazla lisanslı Espor oyuncusuna sahip olan ülkemizde popüler oyun markalarının ürettiği rekabete dayalı içerikler geniş kitleler tarafından tercih ediliyor, oynanıyor ve müsabakaları izleniyor" şeklinde konuştu.

Yaklaşık 40 milyon kişinin oyun oynadığı Türkiye'de Espor'un ortalama 6 milyona yakın takipçisi bulunuyor. Türkiye Espor Federasyonu Başkanı Alper Afşin Özdemir, 4 yılda Espor'un geldiği noktanın umut verici olduğunu, Türkiye'de Espor konusundaki farkındalığın üst seviyeye ulaştığını, milyonlarca gencin Espor'u takip ettiğini ifade etti.