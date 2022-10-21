Tarımsal destekler 54 milyara çıkarıldı

Çiftçinin merakla beklediği 2022 tarım destekleri açıklandı. Ödeme tarihlerinin öne çekildiği destekler, Mart 2023 yerine, 2022 yılı içinde başlanmak üzere ödenecek. Bu yıl için 25,8 milyar lira olan tarımsal destekleme tutarı 2023 yılı için yüzde 109 artışla 54 milyar liraya çıkarıldı. 100 baş ve üzeri anaç koyun keçi varlığına sahip işletmelere veya çobanlara 12 bin lira ödenecek.

EN ÇOK PAMUKTA ARTTI

● Buna göre 2022 ürünü buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale için dekar başına 75 lira mazot desteği, 46 lira gübre desteği ödenecek. Bu ürünler için gübre ve mazot desteği toplamda dekar başına 121 lira olarak ödenecek. ● Pamuk ve çeltik üretenlere dekara 250 lira mazot ve 21 lira gübre desteği olmak üzere toplamda 271 lira, nohut, kuru fasulye ve mercimek üretiminde dekar başına 75 lira mazot ve 21 lira gübre desteği olmak üzere 96 lira, patates ve soya üreticilerine dekara 125 lira mazot ve 21 lira gübre olmak üzere 146 lira, yağlık ayçiçeğinde dekara 88 lira mazot ve 21 lira gübre desteği olmak üzere toplam 109 lira destek ödemesi yapılacak. ● 100 baş ve üzeri anaç koyun keçi varlığına sahip işletmelere veya çobanlara yıllık 12 bin lira ödenecek. ● 4 ay ve üzeri yaşta, ilkine buzağılama yaşı en fazla 960 gün veya iki buzağılama arası en fazla 600 gün olan ineklerin doğan buzağılarına buzağı başına 500 lira destek ödenecek. Tohumlamadan doğan buzağılara buzağı başına 600 lira destek verilecek. ● Dişi mandalara 500 TL baş, soy kütüğüne kayıtlı dişi mandalara ilave 300 TL baş programlı aşıları tamamlanmak kaydıyla 4 ay ve üzeri malaklara 500 TL, baş, soy kütüğüne kayıtlı malaklara ilave 300 TL baş, suni tohumlamadan doğan malaklara ayrıca ilave 500 TL baş destek ödenecek.

KOVAN BAŞINA 15 LİRA

● En az 1 baş, en fazla 50 baş düve (manda dâhil) alımına, Bakanlıkça belirlenecek düve bedelinin yüzde 40'ı yurt içinde doğmuş ve düve merkezlerinden temin edilen düvelere ise yüzde 50'si kadar destek ödemesi yapılacak. ● Damızlık koyun keçi yetiştiricileri birliklerine üye yetiştiricilerin, bakanlık kayıt sistemine kayıtlı anaç koyunlarına ve keçilerine hayvan başına 50 lira, anaç keçi başına 50 lira destek verilecek. ● Sisteme kayıtlı, organik statüde bulunan kovanlar için arı yetiştiriciliği yapan çiftçilere kovan başına 15 lira destek verilecek. Küçük aile işletmelerinin desteklenmesi uygulamalarında dekara 200 lira ödenecek. ● Fındık üreticilerine alan bazlı gelir desteği, belirlenen yerlerde yapılan üretimde dekara 170 lira ödeme yapılacak.

HAVZALARDAKİ ÜRÜNLERE YENİ KAYNAK

KİLOGRAM başına yağlık ayçiçeği, kuru fasulye, nohut ve mercimeğe 50 kuruş, kütlü pamuğa 110 kuruş, soyaya 60 kuruş, kanolaya 80 kuruş, aspire 55 kuruş, dane mısıra 3 kuruş, buğday, arpa, yulaf, çavdar, tritikale ve çeltiğe 10 kuruş, zeytinyağına 80 kuruş, yaş çaya 30 kuruş ve dane zeytine 15 kuruş destek sağlanacak.

RANA BÜYÜKTAŞ