Bakan Nebati Wall Street Journal’e konuştu: Türkiye’yi üretim merkezi haline getireceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, geçen hafta ABD'de Wall Street Journal gazetesine verdiği röportajda, hükümetin Türkiye'yi bir üretim merkezi haline getirecek ekonomik dönüşümü gerçekleştirmeye kararlı olduğunu vurguladı. "Bunun biraz acı verici bir şekilde geçeceğini hesaplamıştık. Acının şiddetini artıran şey savaş oldu." yorumunu yapan Nebati, kararlılıklarını halka ve uluslararası topluma hissettirmeye çalıştıklarını kaydetti. G7 ülkelerinin Rus petrolüne yönelik tavan fiyat uygulamasına Türk alıcıların uyup uymayacağının sorulması üzerine Nebati, tavan fiyatın henüz uygulamaya konulmadığını anlattı. Nebati, "İhtiyaçlarımızı karşılamak için gerekli adımları atmamız, ayrıca ülkemizin çıkarlarını korumak için ne lazımsa yapmamız gerekiyor. Türkiye gerekirse Batı finansmanına veya sigortasına ihtiyaç duymadan Rus petrolünü alıp nakledebilir. Herhangi bir yaptırım durumunda Türkiye, yaptırımların hiçbirini ihlal etmeden, kendisini yeni duruma uyarlayacak araçları geliştirecek her türlü kapasiteye sahiptir" görüşünü diye getirdi.