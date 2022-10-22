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Haberler Ekonomi Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nin Öğretim Elemanı alacağı öğrenildi.

22.10.2022, 10:09

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilanda, "2547 sayılı Kanunun 6 ncı, 7 inci ve 65 inci maddelerine dayanılarak hazırlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik hükümleri uyarınca aşağıda nitelikleri ve adedi belirtilen öğretim elemanları alımı yapılacaktır." dedi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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