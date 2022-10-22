Zirai ilaç atıkları geri dönüştürülüyor

EGE İhracatçı Birlikleri ile Denizli Acıpayam ve Beyağaç Belediyeleri iş birliğinde temiz bir çevre ve sağlıklı nesiller için boş tarım ilaç ambalaj atıklarının geri dönüşümü projesinin ilk aşaması tamamlandı. Proje çerçevesinde, Acıpayam'da 10, Beyağaç'ta 6 zirai atık toplama merkezi açıldı. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, pilot uygulama için bölgenin önemli tarım ürünlerinden yaprak tütününü seçtiklerini söyledi. Törene Ege Tütün İhracatçıları Birliği Başkanı Ömer Celal Umur, Acıpayam Belediye Başkanı Dr. Hulusi Şevkan ile Beyağaç Belediye Başkanı Mustafa Akçay ile sektör yetkilileri katıldı.



■ SEBAHATTİN ALP

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