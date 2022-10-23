Avrupa’daki kuraklık Türk zeytinine yaradı

Sofraların vazgeçilmezi zeytin ve zeytinyağında hasat telaşı yaşanıyor. 26 milyonu aşan zeytin ağacı varlığıyla Türkiye'nin sofralık zeytin üretiminin merkezi Manisa'da hem rekolte hem de kalite umut veriyor. Avrupa'da zeytin ve zeytinyağı üretimiyle ünlü İspanya, İtalya gibi ülkelerde kuraklık nedeniyle rekoltede yüzde 50'lere varan düşüş Türk üreticisi ve ihracatçısı için avantaj olarak görülüyor. Ülkenin siyah zeytin üretiminin yüzde 35'ini, yeşil zeytin üretiminin ise yüzde 70'ini karşılayan Akhisar'da hasat sezonu başladı.

"FIRSATA ÇEVİRECEĞİZ"

Bu yıl zeytindeki rekolte ve kaliteli yüzleri güldürüyor. Bölgeye özgü erkenci tür "Domat" zeytininin hasadı için sabahın ilk ışıklarıyla bahçelere giren üreticiler, zeytinleri özenle dallarından toplayıp işletmelere gönderiyor. Zeytin tesislerinde işlenen zeytinlerin büyük bir kısmı özel tanklara konularak salamura yapılırken, kalanı da sıkılarak zeytinyağına dönüştürülüyor. Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, "Zeytin hasadı çiftçilerimiz tarafından hummalı bir şekilde başladı. Rekoltede önemli bir artış da bekliyoruz. Özellikle İspanya ve İtalya'daki rekolte azlığını da fırsata çevirme konusunda da Manisa iddialı olacaktır. Manisa sofralık zeytinde Türkiye'de birinci olan bir il, 26 milyondan fazla zeytin ağacına sahip olan bir il. Dolayısıyla Manisa ihracattaki tecrübesiyle de bu zeytinle ilgili İspanya ve İtalya'daki rekolte azlığını inşallah fırsata çevirecektir" diye konuştu.

YUNANİSTAN VE ITALYA'YI GEÇMİS DURUMDAYIZ

MANİSA Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi ve zeytin-zeytinyağı işletmecisi Mehmet Ersaygı, "Bu sene zeytinyağındaki rekoltemizin 300-350 bin ton civarında olmasını bekliyoruz. Zeytin tanesi olarak zeytin kilogramı 2 milyon-2.5 milyon ton civarında beklentisi var. Yaklaşık bunun yüzde 30, yüzde 35'i sofralığa gidiyor, geri kalanı zeytinyağı olarak kullanılıyor. Bu yıl zeytinyağının fiyatının 70 liranın altında olmamasını bekliyoruz. Avrupa'daki rekoltenin düşük olması Türkiye için bir fırsat. Biz ürünlerimizi ambalajlı olarak satabilirsek öne çıkarız. Türk zeytini ve zeytinyağı Yunanistan ve İtalya'nın kalitesini yakalamış hatta onları geçmiş durumdadır. Daha kaliteli zeytinlerimiz var bizim. Bu yüzden aromamız da çok yüksek" dedi.

NERMİN UÇTU