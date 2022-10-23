Mobilya ihracatında hedef dünyada ilk 5’e girmek

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenen Ezber Bozan Tasarım Yarışması, 'Smart Furniture' teması ile gerçekleştirildi. İzmir Tarihi Havagazı Fabrikası'nda yapılan final gecesinde ödüller sahiplerini buldu. Yarışmada 791 öğrenci, 203 profesyonel olmak üzere toplam 994 başvuru arasından 8'i öğrenci 8'i de profesyonel olmak üzere toplam 16 adet proje ödül almaya hak kazandı. Selçuk Üniversitesi 109 başvuruyla yarışmaya en çok başvuru alınan üniversite oldu.

YURTDIŞINDA EĞİTİM

Öğrenci kategorisinde ilk üçe giren tasarımcılara verilecek nakdi ödüllerin yanı sıra Ticaret Bakanlığı'nın onayladığı sayıda finaliste Bakanlık desteğiyle yurtdışındaki önemli tasarım okullarından birinde 2 yıl süre ile eğitim hakkı verildi. Gecenin açılış konuşmasını yapan Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Ali Fuat Gürle, "Mobilya sektöründe ülkemiz geçen yıl 3 basamak atlayarak dünyada 11'inci sıradan 8'inci sıraya yükseldi. Türkiye yonga levha üretiminde dünyada 2'nci sırada. Bizim de hedefimiz mobilya sektörünü dünyada ilk 5'in içine getirmek" dedi. Türkiye'de mobilya sektörünün 16 milyar dolarlık katma değer oluşturduğunu belirten Gürle, "Bunun 11 milyar doları iç piyasa, 5 milyar doların ihracatını yapmaktayız" dedi.

MERT ALPDÜNDAR