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Haberler Ekonomi Sakarya, elektrikli araç ve batarya üretiminde üs olacak

Sakarya, elektrikli araç ve batarya üretiminde üs olacak

23.10.2022

Sakarya, elektrikli araç ve batarya üretiminde üs olacak
Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı'na göre, Sakarya'da hibrit ve şarj edilebilir hibrit otomobil ile batarya üretim tesisi yatırımında devlet yardımı verileceği açıklanmıştı. Bu çerçevede, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye hibrit ve şarj edilebilir hibrit otomobil ile batarya üretim tesisi yatırımı gerçekleştirecek. Tesiste, yılda 162 bin şarj edilebilir hibrit otomobil ve 44 bin batarya paketi üretilecek.
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